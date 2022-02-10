РБК: сборы повышенного налога на большие зарплаты в 2021 году составили 82,7 млрд рублей

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Федеральный бюджет за 2021 год получил 82,7 млрд рублей за счет ввода налоговой ставки 15% на доходы граждан свыше 5 млн рублей в год. Об этом в четверг сообщает РБК со ссылкой на данные Федеральной налоговой службы (ФНС).

По данным издания, в 2021 году бюджетная система собрала 636,4 млрд рублей налога на доходы физлиц (НДФЛ) по повышенной ставке 15%, более 553 млрд рублей из которых ушло в региональные бюджеты. Отмечается, что дополнительные поступления за счет введения прогрессивной шкалы составили 82,7 млрд рублей и пошли в федеральный бюджет. Минфин уточнил изданию, что это примерно на 38% больше, чем изначально прогнозировало собрать ведомство в первый год действия прогрессии. Минфин на 2022-2024 годы заложил в закон о бюджете сборы в размере 79-90 млрд рублей с высоких доходов. В ведомстве также сообщили изданию, что оценки могут скорректировать весной после подготовки уточненного макропрогноза Минэкономразвития.

РБК пишет, что в результате введения прогрессии по НДФЛ налоговая нагрузка на состоятельных граждан выросла менее чем на 2%. Дополнительные выплаты с доходов физических лиц составили около 1,7% всех сборов НДФЛ в прошлом году, которые достигли почти 4,9 трлн рублей.

Отмечается, что Москва обеспечила больше половины суммы, но в топ-10 регионов также вошли Челябинская область и Дагестан.

Закон о повышении налоговой ставки

С 1 января текущего года в России вступил в силу закон о повышении ставки налога на доходы физических лиц с 13% до 15% на доходы, которые превышают 5 млн рублей в год. В июне прошлого года президент России Владимир Путин выступил с такой инициативой, а 23 ноября подписал закон. Он направлен на создание дополнительного источника финансирования для лечения детей с тяжелыми и хроническими заболеваниями, в том числе редкими (орфанными).