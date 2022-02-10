{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

АСИ поможет регионам сформировать планы по адаптации к изменениям климата

Глава агентства Светлана Чупшева назвала среди перспективных экопроектов "Ойкумену" на Камчатке и "Экополис" на Сахалине

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Агентство стратегических инициатив (АСИ) в рамках Национальной экологической инициативы соберет лучшие экологические практики, чтобы включить их в муниципальные и региональные программы адаптации к изменениям климата. Об этом сообщила в четверг глава агентства Светлана Чупшева.

"Что касается Национальной экологической инициативы, то здесь видим нашу задачу в сборе лучших практик, проектов, направленных на технологии регенеративной экономики, экономики замкнутого цикла. Выбираем те решения, которые помогут нашим регионам сформировать свои планы по климатической адаптации, сделать экономику страны более устойчивой к климатическим изменениям", - сказала она на деловом завтраке, посвященном обсуждению стратегии развития агентства.

Среди перспективных экопроектов, по ее словам, можно выделить "Ойкумену" на Камчатке и "Экополис" на Сахалине. "Надеемся, что в этом году регионы также будут выбирать для себя такие проекты как приоритетные. Многие [руководители] субъектов имеют амбиции сделать свои регионы "зелеными", - добавила Чупшева.

Стратегия развития АСИ на 2022-2024 годы была принята 16 декабря 2021 года на заседании Наблюдательного совета агентства под председательством президента РФ Владимира Путина. Документ определяет шесть основных приоритетов работы, включая экологическую повестку.

Теги
РоссияЧупшева, Светлана Витальевна
Абрамченко поручила определить проблемные вопросы в сфере АПК Сибири
Вице-премьер также поручила Минсельхозу совместно с Минэкономразвития проанализировать перечень инвестиционных проектов, реализуемых в рамках кластера "Сельское хозяйство и пищевая промышленность"
Читать полностью