АСИ поможет регионам сформировать планы по адаптации к изменениям климата

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Агентство стратегических инициатив (АСИ) в рамках Национальной экологической инициативы соберет лучшие экологические практики, чтобы включить их в муниципальные и региональные программы адаптации к изменениям климата. Об этом сообщила в четверг глава агентства Светлана Чупшева.

"Что касается Национальной экологической инициативы, то здесь видим нашу задачу в сборе лучших практик, проектов, направленных на технологии регенеративной экономики, экономики замкнутого цикла. Выбираем те решения, которые помогут нашим регионам сформировать свои планы по климатической адаптации, сделать экономику страны более устойчивой к климатическим изменениям", - сказала она на деловом завтраке, посвященном обсуждению стратегии развития агентства.

Среди перспективных экопроектов, по ее словам, можно выделить "Ойкумену" на Камчатке и "Экополис" на Сахалине. "Надеемся, что в этом году регионы также будут выбирать для себя такие проекты как приоритетные. Многие [руководители] субъектов имеют амбиции сделать свои регионы "зелеными", - добавила Чупшева.

Стратегия развития АСИ на 2022-2024 годы была принята 16 декабря 2021 года на заседании Наблюдательного совета агентства под председательством президента РФ Владимира Путина. Документ определяет шесть основных приоритетов работы, включая экологическую повестку.