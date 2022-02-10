Абрамченко поручила определить проблемные вопросы в сфере АПК Сибири

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Вице-премьер Виктория Абрамченко поручила Минсельхозу совместно с Росрыболовством и субъектами федерации определить проблемные вопросы в сфере агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов Сибирского федерального округа и перспективные направления их развития. Это следует из протокола поручений вице-премьера, копия которого есть в распоряжении ТАСС.

"Совместно с Росрыболовством и с участием субъектов Российской Федерации, входящих в состав Сибирского федерального округа, определить проблемные вопросы в сфере агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов в СФО, перспективные направления их развития с учетом экономических зональных специализаций регионов СФО, прогнозируемых изменений климата, а также планируемых объемов экспорта производимой сельскохозяйственной продукции", - говорится в документе.

Вице-премьер также поручила Минсельхозу совместно с Минэкономразвития проанализировать перечень инвестиционных проектов, реализуемых в рамках кластера "Сельское хозяйство и пищевая промышленность", на предмет наличия в нем аналогичных инвестпроектов, реализуемых в рамках госпрограммы развития сельского хозяйства. Согласно документу, анализ следует провести, "имея в виду необходимость включения в указанный перечень информации, касающейся этапности и сроков реализации инвестиционного проекта, а также оказываемых мер государственной поддержки, направленных на реализацию инвестиционного проекта".

Соответствующие предложения Минсельхозу необходимо направить в Минэкономразвития и правительство до 11 февраля 2022 года, следует из протокола.