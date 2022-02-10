Свердловские власти планируют ввести преференции для участвующего в газификации бизнеса

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 февраля. /ТАСС/. Правительство Свердловской области направит в заксобрание региона законопроект о снижении на 50% ставки налога на имущество для организаций, которые обеспечат подвод газа к жилым домам. Такое решение принято на заседании областного кабмина, сообщили в департаменте информационной политики региона.

"Законопроект предусматривает налоговые преференции для организаций, которые занимаются распределением газового топлива по газораспределительным сетям. Снизить налог на 50% предлагается в отношении объектов, созданных в рамках реализации региональной программы газификации жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области, и поставленных на баланс с 1 января 2022 года по 31 декабря 2024 года", - говорится в сообщении.

По оценкам министерства экономики и территориального развития региона, эта мера позволит привлечь в рамках плана социальной газификации в период 2022-2024 год порядка 7,7 млрд рублей инвестиций.

Ранее сообщалось, что финансирование проектов по газификации в Свердловской области из регионального бюджета в 2022 году увеличится на 36%, достигнув 427,8 млн рублей. Губернатор Евгений Куйвашев отмечал, что к 2030 году доступ к сетевому природному газу в области будут иметь 90% жилых домов. В конце декабря 2021 года губернатор утвердил новую редакцию программы газификации, срок действия которой впервые в истории региона расширен до 10-летнего периода.

Президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию в апреле 2021 года поручил в 2021-2022 годах ускорить газификацию домовладений, которые не подключены к внутрипоселковым газопроводам, и сделать это без привлечения средств населения. Речь идет о догазификации тех населенных пунктов, где до 2020 года были проложены внутригородские и внутрипоселковые газораспределительные сети, а их расстояние от газораспределительной сети до земельного участка потребителя не превышает 200 м, объем потребления газа - не более 7 куб. м в час.