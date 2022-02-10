Второй форум сильных идей может привлечь десятки тысяч проектов граждан

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Второй форум "Сильные идеи для нового времени" может привлечь десятки тысяч инициатив и проектов от граждан. Такое мнение высказал в четверг директор Фонда Росконгресс Александр Стуглев.

"Наш совместный [с Агентством стратегических инициатив (АСИ)] форум "Сильные идеи для нового времени" впервые прошел в 2020 году и вызвал позитивную реакцию со стороны талантливых предпринимателей, экспертов, молодежи. Мы собрали, по-моему, более 15 тыс. проектов, и эти проекты получили поддержку как на региональном уровне, так и со стороны президента РФ. <...> И я уверен, что проект этого года будет еще более интересным и привлечет, возможно, уже десятки тысяч проектов", - сказал он на деловом завтраке, посвященном обсуждению стратегии развития АСИ.

Как уточнил директор офиса международных связей АСИ Антон Москаленков, форум сильных идей пройдет в июле этого года, точные даты пока не определены. "Надеемся увидеть идеи не только граждан России, но и граждан из других стран", - отметил он.

Глава АСИ Светлана Чупшева на деловом завтраке рассказала, что ко второму форуму ждут инициатив и проектов, связанных с развитием страны и ответом на глобальные вызовы.

Первый форум АСИ и Фонда Росконгресс "Сильные идеи для нового времени" прошел в Москве 11-13 ноября 2020 года. На нем были представлены идеи, отобранные по итогам работы экспертов и народного голосования по семи направлениям: "Современная экономика", "Новая технологическая стратегия", "Новые компетенции", "Новое городское развитие", "Новая социальная стратегия", "Новая молодежная повестка", "Новые идеи для бизнеса". По итогам форума было отобрано порядка 300 идей, авторам которых оказывается или будет оказана поддержка.