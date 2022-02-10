В Дагестане разработают концепцию развития малой авиации для межрегиональных перевозок

МАХАЧКАЛА, 10 февраля. /ТАСС/. Власти Дагестана разработают концепцию развития малой авиации в регионе, которая позволит использовать созданные республиканским предприятием легкомоторные самолеты МАИ-411 для организации межрегиональных воздушных перевозок, в сфере туризма, а также для нужд санавиации и спасательных работ, сообщили в пресс-службе правительства региона.

"Принято решение провести работу по подготовке проекта концепции развития малой авиации в Республике Дагестан с определением финансовой модели, источников финансирования и реализации, целей и задач, оценки положительного эффекта. <…> Реализация положений концепции, в том числе, позволит обеспечить рост вклада малой авиации в решение социальных и экономических задач региона, включая сферы здравоохранения, туризма, поисково-спасательных полетов, борьбы со стихийными бедствиями", - говорится в сообщении.

По словам врио председателя правительства республики Абдулмуслима Абдулмуслимова, предложение о разработке комплексной региональной программы развития малой авиации поступило от ОАО "Кизлярский электромеханический завод" ("Концерн КЭМЗ"), входящего в госкорпорацию "Ростех".

"Заводом разработан серийный образец многоцелевого четырехместного самолета МАИ-411, дальность полета которого составляет 1 500 км. Самолет прошел испытания в соответствии с ФАП-118 и получил сертификат летной годности. В планах предприятия - выпуск легкого многоцелевого пятиместного вертолета АП-55 и турбовинтовых двигателей, адаптированных к нему и иные проекты. Выпускаемые и разрабатываемые предприятием летательные аппараты могут быть использованы в республике в сфере туризма, при выполнении сельхозработ, возникновении ЧС и оказании экстренной медицинской помощи и других целей", - приводятся в сообщении слова Абдулмуслимова.

Ранее генеральный директор ОАО "Концерн КЭМЗ" Ибрагим Ахматов сообщал ТАСС, что в 2022 году предприятие намерено провести наземные испытания многоцелевого вертолета АП-55, в настоящее время идет работа над основными узлами машины. Также, по его словам, в настоящее время продолжается работа по изготовлению трех легкомоторных самолетов МАИ-411. В 2020 году на предприятии была создана собственная авиакомпания "КЭМЗ АВИА" для развития малой авиации в Дагестане. "Концерн КЭМЗ" имеет собственную взлетно-посадочную полосу в Кизляре длиной 1 450 м, кроме того, им была построена взлетно-посадочная полоса на высоте 2200 м над уровнем моря в высокогорном Шамильском районе республики.