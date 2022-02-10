"Опора России": рейтинг развития МСП позволит субъектам обмениваться лучшими практиками

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Идея рейтинговать субъекты РФ для оценки их усилий по развитию сектора малого и среднего предпринимательства (МСП), предложенная Минэкономразвития (МЭР), даст возможность регионам обмениваться лучшими практиками. Такое мнение в четверг ТАСС высказал президент "Опоры России" Александр Калинин.

"Мы поддерживаем [идею составления рейтинга], потому что это прежде всего - обмен лучшими практиками. Это ни в коем случае не кому-то ставить "двойки", кому-то - "пятерки", - сказал он.

Накануне в ходе селекторного совещания первого вице-премьера РФ Андрея Белоусова с регионами замглавы МЭР Татьяна Илюшникова выступила с предложением составить рейтинг для оценки усилий субъектов РФ по развитию сектора МСП. Все регионы предложено разделить на три группы по 25-30 регионов, чтобы мерить измерять между собой сопоставимые субъекты.

Факторами, влияющими на распределение по группам, станут общая численность населения в регионе, количество субъектов МСП на 1 тыс. жителей, число занятых в сфере МСП, включая индивидуальных предпринимателей, и доля населения, занятого в секторе МСП. Внутри каждой из групп будет проводиться анализ по универсальному набору показателей. В Минэкономразвитии предложили такие базовые показатели, как доля вновь созданных субъектов МСП в регионе, количество субъектов МСП на 1 тыс. человек населения, количество занятых в МСП, достижение результатов нацпроекта, а также кассовая дисциплина. При этом, показатели могут дополняться, пояснила Илюшникова.