В СФ заявили, что вертолетный парк РФ потребует полного обновления через два - четыре года

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Вертолетный парк России потребует полного обновления через два - четыре года. Средний возраст вертолетов составляет около 25-30 лет, сообщил в четверг сенатор, член комитета по экономической политике Совета Федерации Валерий Пономарев.

"Сегодня весь вертолетный парк России уже находится в состоянии старения. Вертолетам буквально 25-30 лет, по информации многих компаний, вертолеты уже будут требовать замены примерно через два - четыре года, необходимо будет менять весь вертолетный парк", - сказал он, открывая совещание в Совете Федерации на тему мер, необходимых для обновления парка вертолетов в РФ.

По словам сенатора, на текущий момент в замене нуждаются немногим более 140 машин. На смену отслужившим могут прийти отечественные вертолеты МИ-8 и "Ансат". По мнению Пономорева, лизинговая схема обновления парка оказалась неэффективной, так как небольшие компании не могут получить достаточный кредит в банке под эти цели. Как отметила директор департамента авиационной промышленности Минпромторга России Анна Панина, иным вариантом работы может стать схема покупки вертолета в трейд-ин по аналогии с автомобильным рынком, которая прорабатывается с 2018 года для включения в госпрограмму в качестве механизма стимулирования.

"Совместно с коллегами из Минтранса и Минфина в настоящее время готовим финансово-экономическое обоснование, в том числе под утвержденный правительством государственный консолидированный заказ, который включает на сегодня до 2030 года более 450 вертолетов, это подтвержденный спрос авиакомпаний всех регионов РФ", - сказала представитель Минпромторга.

Валерий Пономарев добавил также, что сегодня задачей правительства станет создание эффективной программы государственной поддержки для всех участников сферы вертолетных перевозок. "Компании, конечно, просят, я много мнений слышал, до 70% субсидий, 30% готовы платить сами. Я думаю, что в плане финансовом и возможности правительства - 30, максимум 40 процентов в состоянии будет правительство обеспечить субсидиями. Потому что меньше - это будет неинтересно [для компаний]", - сказал сенатор.

Он подчеркнул, что также в условиях необходимо предусмотреть запрет на продажу за рубеж вертолетов, купленных по субсидии, в течение 15 лет. "Мы знаем, что за рубежом вертолеты стоят дороже. Если компании получат [их] по льготе и будут продавать, то они просто будут делать на этом бизнес", - добавил Валерий Пономарев.