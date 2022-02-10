Суд отказал в апелляции на отказ в иске о банкротстве экс-госсекретаря РСФСР Бурбулиса

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 февраля. /ТАСС/. Семнадцатый арбитражный апелляционный суд отказал Геннадию Кирееву, который ранее подал апелляцию на отказ в рассмотрении иска о банкротстве бывшего госсекретаря РСФСР, бывшего первого заместителя председателя правительства РФ Геннадия Бурбулиса из-за долга в 200 тыс. рублей. Об этом говорится в постановлении суда, опубликованном в картотеке.

"Определение Арбитражного суда Свердловской области оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения. Постановление является окончательным, обжалованию в порядке кассационного производства не подлежит", - говорится в постановлении.

Геннадий Бурбулис родился 4 августа 1945 года, с 1991 года по 1992 год занимал пост первого заместителя председателя российского правительства, являлся ближайшим соратником первого президента РФ Бориса Ельцина. Был одним из участников подготовки Беловежского соглашения, подписанного 8 декабря 1991 года, которое оформило ликвидацию СССР.