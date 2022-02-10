Сбер профинансировал резидента АЗРФ в Архангельске на 580 млн рублей

АРХАНГЕЛЬСК, 10 февраля. /ТАСС/. Сбер профинансировал резидента Арктической зоны РФ (АЗРФ) в Архангельской области - компанию "Эко шиппинг" на сумму 580 млн рублей на приобретение транспортного судна. Это первая сделка Сбера в Северо-Западном федеральном округе (СЗФО), реализованная в рамках программы по поддержке резидентов АЗРФ, сообщили в четверг ТАСС в пресс-центре Северо-Западного банка ПАО "Сбербанк".

"Сбербанк открыл кредитную линию ООО "Эко Шиппинг" на сумму 580 млн рублей сроком на шесть лет. Компания направила средства на покупку и модернизацию транспортного судна, - сообщили в пресс-центре. - Это первая сделка Сбера на северо-западе, реализованная в рамках программы по поддержке резидентов Арктической зоны".

Финансирование под 2% годовых осуществляется в рамках программы развития АЗРФ с предоставлением субсидии на уплату процентов. Соответствующее соглашение ранее подписали Сбербанк и Министерство РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики. "Наряду с налоговыми льготами и преференциями, компании с таким статусом могут получить финансирование по сниженной ставке за счет субсидий из федерального бюджета. Это, в свою очередь, позволит более комфортно проводить обновление флота и модернизацию судов, в том числе и в рамках ESG-повестки", - приводит пресс-служба слова управляющего архангельским отделением ПАО "Сбербанк" Константина Виноградова.

Компания "Эко шиппинг" выполняет в Арктике каботажные рейсы, связанные с реализацией государственных программ, строительством промышленных и добывающих объектов инфраструктуры Арктической зоны РФ. "В последние два года наблюдается значительное увеличение спроса на перевозку грузов в Арктике, в том числе крупных тяжеловесных узловых конструкций. Мы приняли решение о приобретении судна "Мыс Флора", способного перевозить грузы массой до 300 тонн, чтобы обеспечить перевозку тяжеловесных грузов флотом под флагом РФ", - цитирует пресс-служба учредителя ООО "Эко Шиппинг" Павла Андреева.

ООО "Эко Шиппинг" предоставляет полный спектр услуг по морской перевозке грузов, в том числе с рейдовой выгрузкой на необорудованное побережье. Флот компании, состоящий из 11 судов с высоким ледовым классом, осуществляет круглогодичные рейсы в арктические моря. Часть флота компания задействует для осуществления международных перевозок экспортно-импортной продукции деревообрабатывающих предприятий и целлюлозно-бумажных комбинатов в порты Северной Европы.

О льготах для резидентов

В Архангельской области резидентам Арктической зоны доступны льготы по налогу на прибыль: первые пять лет с момента получения первой прибыли будет применяться ставка 5%, последующие пять лет - 10%. Кроме того, для резидентов снижены ставки по налогу на имущество организаций: первые пять лет - 0,1%, последующие пять лет - 1,1%. Для резидентов АЗРФ, работающих по упрощенной системе налогообложения (УСН), также установлены пониженные ставки. В случае, если объектом налогообложения являются доходы, ставка будет равна 1%. Для резидентов, выбравших УСН по базе "доходы минус расходы", ставка налога составит 5%. Льготные ставки могут применяться в течение пяти налоговых периодов при условии отсутствия у резидента неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов и страховых взносов.