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Новая система обращения с ТКО

Минприроды поддержит восемь инвестпроектов в сфере ТКО в 2022 году

В ведомстве сообщили, что общая сумма финансирования составит 7,2 млрд рублей

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Восемь инвестиционных проектов на сумму более 7 млрд рублей в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) поддержит Минприроды в текущем году. Об этом заявил глава министерства Александр Козлов в четверг.

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"Восемь проектов мы уже определили, которые профинансируем", - сообщил он на расширенном заседании профильного комитета Совфеда РФ о ходе реализации нацпроекта.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе министерства, общая сумма финансирования составит 7,2 млрд рублей. Инвестиции позволят дополнительно создать 6,7 млн тонн мощностей по обращению с ТКО.

В 2021 году было поддержано пять инвестиционных проектов на общую сумму 6,2 млрд рублей, что способствует созданию 2,67 млн тонн новых мощностей по обращению с отходами.

Теги
РоссияКозлов, Александр АлександровичНовая система обращения с ТКО
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