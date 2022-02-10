Минприроды поддержит восемь инвестпроектов в сфере ТКО в 2022 году

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Восемь инвестиционных проектов на сумму более 7 млрд рублей в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) поддержит Минприроды в текущем году. Об этом заявил глава министерства Александр Козлов в четверг.
"Восемь проектов мы уже определили, которые профинансируем", - сообщил он на расширенном заседании профильного комитета Совфеда РФ о ходе реализации нацпроекта.
Как пояснили ТАСС в пресс-службе министерства, общая сумма финансирования составит 7,2 млрд рублей. Инвестиции позволят дополнительно создать 6,7 млн тонн мощностей по обращению с ТКО.
В 2021 году было поддержано пять инвестиционных проектов на общую сумму 6,2 млрд рублей, что способствует созданию 2,67 млн тонн новых мощностей по обращению с отходами.