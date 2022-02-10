Резиденты ОЭЗ "Санкт-Петербург" в 2021 году увеличили инвестиции на 10%

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 февраля. /ТАСС/. Инвестиции резидентов АО "Особая экономическая зона "Санкт-Петербург" в свои проекты в 2021 году увеличились на 10% по сравнению с 2020 годом. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе правительства Петербурга.

"Объем инвестиций резидентов в проекты на территории ОЭЗ составил 11,1 млрд рублей. Это на 10% больше, чем в 2020 году. Объем выручки компаний-резидентов вырос за год на 85% и достиг почти 92 млрд рублей", - говорится в сообщении.

ОЭЗ "Санкт-Петербург" - это инновационная площадка для реализации крупных бизнес-проектов по разработке и производству высокотехнологичной продукции. Сейчас на двух площадках ОЭЗ "Нойдорф" и "Новорловская" зарегистрированы 64 компании. За эти годы резиденты инвестировали в проект 73,7 млрд рублей, обеспечили работой на своих предприятиях 5 622 специалистов.