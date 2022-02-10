Кабмин выдвинул в наблюдательный совет Сбербанка Силуанова, Чернышенко, Орешкина и Швецова

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Правительство РФ выдвинуло в наблюдательный совет Сбербанка министра финансов Антона Силуанова, заместителя председателя правительства Дмитрия Чернышенко, помощника президента Максима Орешкина и первого зампреда ЦБ Сергея Швецова, следует из распоряжения кабмина.

Кандидаты утверждены для избрания в наблюдательный совет Сбербанка в качестве представителей от Российской Федерации.

На данный момент Антон Силуанов возглавляет действующий набсовет Сбербанка, в его состав входят Дмитрий Чернышенко и Максим Орешкин, также набсовет представляют советник председателя Банка России Сергей Игнатьев, глава Сбербанка Герман Греф, заместитель министра финансов Владимир Колычев и заместитель председателя правления Сбербанка Белла Златкис.

Сергей Швецов входил в состав набсовета кредитной организации до 2020 года. С 21 марта Швецов покинет должность первого зампреда Банка России и продолжит свою карьеру вне регулятора. Также сообщалось, что Швецов после ухода из ЦБ может возглавить наблюдательный совет Московской биржи в случае поддержки его кандидатуры наблюдательным советом.