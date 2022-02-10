ФАС возбудит административные дела в отношении металлургов

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России признала НЛМК, ММК и "Северсталь" нарушившими антимонопольное законодательство - соответствующие решения вынесли сегодня комиссии ведомства по делам в отношении компаний по признакам установления и поддержания монопольно высокой цены на горячекатаный плоский стальной прокат. Об этом говорится в сообщении ФАС.

"10 февраля 2022 года после всестороннего изучения обстоятельств дел и доказательств комиссии Федеральной антимонопольной службы завершили рассмотрение дел о нарушении антимонопольного законодательства в отношении ПАО "Магнитогорский металлургический комбинат", ПАО "Северсталь", ПАО "Новолипецкий металлургический комбинат", - говорится в сообщении. - "Северстали", ММК и НЛМК выданы предписания прекратить злоупотреблять доминирующим положением и совершить действия, направленные на обеспечение конкуренции. По материалам антимонопольных дел будут возбуждены дела об административных нарушениях и рассчитаны штрафы для каждой компании".

Компании выразили несогласие

НЛМК, ММК и "Северсталь" не согласны с выводами ФАС. По мнению компаний, заявления которых поступили в ТАСС, своим решением служба "создала опасный прецедент".

"Опасный прецедент, созданный ФАС РФ, фактически ставит под угрозу функционирование нормальных механизмов рыночной экономики в России и дискриминирует отечественных производителей, являющихся глобальными игроками, по отношению к международным конкурентам. Мы намерены обжаловать решение ФАС в судебном порядке", - говорится в заявлении "Северстали". В НЛМК также выразили несогласие с выводами ФАС, назвав их "необоснованными". "Изменения цен обусловлены объективными рыночными факторами: рост стоимости сырья, реализация отложенного из-за пандемии спроса и др., - кроме того, цены характеризуются высокой волатильностью", - говорится в комментарии компании для ТАСС.

В ММК добавили, что "указанные выводы ФАС России противоречат имеющимся в деле доказательствам и не учитывают фактических условий функционирования рынка горячекатаного плоского проката". Все три компании выразили готовность защищать свои интересы в суде.