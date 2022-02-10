В Кабардино-Балкарии урожай кукурузы впервые превысил один млн тонн в 2021 году

НАЛЬЧИК, 10 февраля. /ТАСС/. Урожай кукурузы на зерно в Кабардино-Балкарии впервые превысил 1 млн тонн в 2021 году, сообщили ТАСС в региональном Минсельхозе.

"В Кабардино-Балкарии в 2021 году впервые собрано более миллиона тонн зерна кукурузы. К уровню 2020 года этот показатель составляет 104%. На кукурузу приходится основная часть собранного в республике урожая зерновых и зернобобовых - свыше 78%", - говорится в сообщении.

Сообщается, что в КБР ежегодно кукурузу засеивают на площади 138-140 тыс. га, при этом отмечается устойчивое увеличение урожайности. В прошлом году с одного гектара в среднем по республике собрали 72 центнера зерна кукурузы, что больше урожая 2020 года на 3%.

"Ежегодное увеличение орошаемых площадей, применение качественных семян, грамотное проведение агрохимических мероприятий - все это позволяет повысить урожайность основных сельскохозяйственных культур, нарастить объемы производства продукции растениеводства и эффективно использовать земельные ресурсы", - отметил министр сельского хозяйства Кабардино-Балкарии Хасан Сижажев.

Ранее сообщалось, что по итогам 2021 года объем продукции сельского хозяйства КБР составил более 68 млрд рублей, что выше уровня 2020 года на 10%. Возросли объемы сбора зерновых и зернобобовых культур, составив 1,3 млн тонн - на 10% больше, чем в 2020 году.