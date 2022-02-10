В Ростовской области розничный товарооборот вырос на 10% в 2021 году

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 10 февраля. /ТАСС/. Товарооборот розничной торговли в Ростовской области по итогам 2021 года составил 1,158 трлн рублей, показав рост в 10%. Об этом в четверг сообщили в министерстве региональной политики и массовых коммуникаций региона со ссылкой на первого заместителя губернатора области Виктора Гончарова.

"По итогам 2021 года розничный товарооборот в регионе в действующих ценах составил 1,158 трлн рублей, что более чем на 10% выше показателя прошлого [2020] года. Вырос на 5,8% по сравнению с 2020 годом и оборот общественного питания - до 40,8 млрд рублей. Объем бытовых услуг вырос на 18,5% и составил 56,5 млрд рублей", - сказал Гончаров, слова которого привели в министерстве.

Кроме того, по итогам 2021 года онлайн-продажи в регионе выросли более чем в 2,5 раза и составили 68,8 млрд рублей. Как отметили в министерстве, доля торговли через интернет в общем объеме оборота розничной торговли региона увеличилась почти до 6%.

"По предварительной оценке, по итогам года объем инвестиций по курируемым департаментом направлениям составил 17,2 млрд рублей, что на 6,8% выше показателя 2020 года. На сопровождении находился 21 инвестиционный проект с общим объемом инвестиций около 27,3 млрд рублей", - добавил Гончаров.

По данным регионального департамента продовольственного рынка, розничная сеть Ростовской области включает порядка 41 тыс. объектов, поддерживается работа 42 розничных рынков, а также почти 400 ярмарочных площадок. В рамках соглашений о сотрудничестве между правительством Ростовской области и руководством крупных торговых сетевых компаний в прошлом году было открыто около 200 новых магазинов.