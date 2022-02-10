Суд признал обоснованными требования ВТБ к "Открытие холдингу" на 13,6 млрд рублей

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Арбитражный суд Москвы признал требования в 13,6 млрд рублей со стороны ВТБ по долгу к бывшему основному владельцу банка "Открытие" - "Открытие холдингу" - обоснованными, ВТБ включен в третью очередь реестра требований кредиторов. Это следует из определения суда, размещенного в картотеке арбитражных дел.

"Признать требование банка ВТБ (ПАО) обоснованным и подлежащим включению в третью очередь реестра требований кредиторов должника АО "Открытие холдинг" задолженности в размере 13,616 млрд рублей в третью очередь реестра требований кредиторов должника", - говорится в документе.

Ранее Арбитражный суд города Москвы также назначил к рассмотрению заявление банка ВТБ о включение в реестр требований кредиторов "Открытие холдинга" задолженности в размере более 62,1 млрд рублей. Заявление будет рассмотрено на судебном заседании 21 марта 2022 года.

Кроме того, в конце января 2022 года Арбитражный суд Москвы принял к рассмотрению 12 требований кредиторов "Открытие холдинга" на сумму более 703 млрд рублей. Среди кредиторов присутствуют банки "Открытие" и "Траст", а также Национальный расчетный депозитарий (НРД).