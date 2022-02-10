Более 20 испанских компаний представлены на выставке "Продэкспо" в Москве

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Российский рынок является для испанских компаний привлекательным и перспективным в связи с его масштабом и умением ценить качественную продукцию. Такое мнение высказал в четверг корреспонденту ТАСС посол Испании в России Маркос Гомес Мартинес, комментируя участие экспортеров из этой европейской страны в международной выставке "Продэкспо-2022".

"В этом году испанские компании представлены [на выставке] как на официальных стендах страны, вроде этого, так и самостоятельно, некоторые экспортеры организовали собственные стенды. Если говорить о тех, кто здесь находится при поддержке испанского правительства, <...> речь идет о 23 компаниях, которые представляют некоторые из самых востребованных отраслей нашего агропромышленного комплекса. Это, прежде всего, вина, растительные масла и оливки", - сказал дипломат.

По его словам, на "Продэкспо" в 2022 году присутствуют как компании, которые уже представлены на российском рынке, так и те, кто только ищет покупателей и дистрибьютеров для своей продукции. "Мы считаем российский рынок привлекательным и перспективным. Речь идет о рынке континентальных масштабов, который умеет ценить качественную продукцию. А испанскую сельскохозяйственную продукцию отличает именно качество", - пояснил Гомес Мартинес.

По его мнению, этим фактором во многом обусловлена высокая продолжительность жизни в Испании.

"Продэкспо" - крупнейшая международная выставка продуктов питания и напитков в России и Восточной Европе. На ней представлено продовольствие от базовых продуктов и напитков до изысканных деликатесов, а также органическое, спортивное питание, халяль, кошер и экзотические продукты. На выставке собрана крупнейшая в России экспозиция алкогольных напитков и вин более чем из 30 стран. Ежегодно выставка презентует до 14% новинок.

29-я международная выставка продуктов питания, напитков и сырья для их производства "Продэкспо-2022" проходит в Москве с 7 по 11 февраля.