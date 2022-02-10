Объем переработки древесины в ДФО за год увеличился на четверть

ТАСС, 10 февраля. Объем перерабатываемой предприятиями лесопромышленного комплекса Дальнего Востока древесины по итогам 2021 года увеличился на 25%. Об этом в четверг сообщила пресс-служба аппарата полномочного представителя президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрия Трутнева.

С 1 января 2022 года в России вступил в силу запрет на вывоз необработанной древесины.

"Так, в 2021 году по отношению к 2020 году объем переработки древесины увеличился на 25%. В январе 2022 года экспорт древесины с территории Дальнего Востока сократился с 314,5 до 288,1 тыс. тонн, хотя стоимость экспорта увеличилась на $14,5 млн - свыше 130% по отношению к аналогичному периоду прошлого года", - говорится в сообщении.

По словам главы Минвостокразвития Алексея Чекункова, большинству предприятий удалось перестроить структуру бизнеса.

"На Дальнем Востоке сосредоточена практически половина земель лесного фонда Российской Федерации и третья часть российских запасов древесины, при этом объем заготовки древесины составляет менее 8% от общероссийского. Из допустимого ежегодного объема изъятия древесины на Дальнем Востоке ежегодно заготавливается не более 20%. В 2021 году объем составил менее 15%, или 17,5 млн куб. м. Правительством России принято решение о запрете экспорта сырья. Для того, чтобы поддержать строительство перерабатывающих мощностей, осуществляется целый ряд мер государственной поддержки: налоговые льготы и преференции в рамках территорий опережающего развития, льготное финансирование из средств Фонда развития промышленности, субсидирование затрат на транспортировку лесопромышленной продукции на экспорт", - цитирует пресс-служба Трутнева.

Сейчас на Дальнем Востоке - в Хабаровском и Приморском краях, Бурятии и Амурской области - реализованы 12 приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов, построены и введены в эксплуатацию предприятия по производству пиломатериалов, плит, шпона, паркета, картона, целлюлозной продукции, биотоплива. В стадии реализации находятся еще два проекта в Приморском крае и Еврейской автономной области. Объем привлеченных инвестиций в указанные проекты составляет около 41 млрд рублей.