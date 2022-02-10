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В Калининградской области госпрограмму по развитию региона на 2021 год исполнили на 100%

В прошлом году на реализацию мероприятий программы было направлено 61,2 млрд рублей

ТАСС, 10 февраля. Мероприятия, предусмотренные государственной программой по развитию Калининградской области на 2021 год, исполнены в полном объеме. Об этом сообщается в четверг на официальном сайте Министерства экономического развития РФ по итогам встречи главы министерства Максима Решетникова с губернатором области Антоном Алихановым.

"Все запланированные мероприятия на 2021 год были выполнены в полном объеме, кассовое исполнение составило 100% от выделенных средств", - говорится в сообщении.

Согласно данным федерального министерства, в 2021 году в рамках государственной программы в регион было направлено 61,2 млрд рублей. За счет этих средств были поддержаны предприятия области, что позволило создать и сохранить 21,5 тыс. рабочих мест. В рамках госпрограммы был спущен на воду паром для железнодорожной паромной переправы Усть-Луга - Балтийск и продолжено строительство Северного обхода Калининграда. Кроме того, за счет средств госпрограммы 3,5 тыс. детей из области приняли участие в экскурсионно-образовательных поездках в другие регионы России.

Алиханов сообщил, что благодаря поддержке региону удалось сохранить темпы роста экономики. "В текущем году наблюдаются заметные компенсационные процессы по сравнению с 2020 годом. Высокие темпы роста демонстрируют торговля и сфера услуг, постепенно восстанавливается обрабатывающая промышленность. По нашей оценке, ВРП Калининградской области в 2021 году составит около 575 млрд рублей, что в сопоставимых ценах на 4,4% превышает уровень 2020 года", - сообщил он.

Решетников отметил, что государственная программа позволит ускорить темпы экономического роста в регионе. "Реализация госпрограммы, а также развитие инфраструктуры региона за счет новых утвержденных правительством инструментов, таких как инфраструктурные бюджетные кредиты, позволят ускорить темпы экономического развития Калининградской области и создать необходимые условия для привлечения инвесторов и создания новых рабочих мест", - приводятся его слова в сообщении.

Новая редакция программы развития области

На 2022-2025 годы утверждена новая редакция госпрограммы развития области. В 2022 году на ее реализацию предусмотрено 65,9 млрд рублей. В новую редакцию, помимо прежних направлений, включены строительство и реконструкция объектов берегозащиты и берегоукрепления с финансированием в 6 млрд рублей из федерального бюджета. Это позволит увеличить протяженность защищаемого берега на 5,5 км. Помимо этого, дополнительно выделены 500 млн рублей на организацию поездок для детей и молодежи Калининградской области в другие регионы России. Благодаря этому в два раза больше детей смогут принять участие в экскурсионно-образовательных поездках, отмечается в сообщении на сайте Минэкономразвития РФ.

Кроме того, Калининградской области было одобрено более 3 млрд рублей в рамках выделенного лимита по инфраструктурным бюджетным кредитам. Эти средства будут направлены регионом на развитие туристической инфраструктуры в прибрежной зоне региона, а также инженерной инфраструктуры для инновационного проекта "Карбоновая долина".

Теги
РоссияАлиханов, Антон АндреевичРешетников, Максим ГеннадьевичКалининградская область
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