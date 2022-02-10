Власти Кубани рассчитывают на увеличение поставок сельхозтехники из Белоруссии

ТАСС, 10 февраля. Власти Краснодарского края рассчитывают на усиление сотрудничества с Белоруссией, в частности в увеличении поставок сельскохозяйственной техники. Об этом в четверг сообщается на сайте администрации региона.

"Чтобы оставаться гарантом продовольственной безопасности, нам важно своевременно обновлять транспортный парк. Для этого у аграриев края должен быть выбор. Ваша техника сегодня конкурентоспособна, поэтому мы заинтересованы в расширении сотрудничества, увеличении поставок надежных и качественных сельхозмашин", - приводится в сообщении слова губернатора края Вениамина Кондратьева, который находится в рабочей поездке в Минске.

Министр промышленности Белоруссии Петр Пархомчик отметил, что белорусские производители уделяют большое внимание партнерскими связями с российскими регионами, в том числе и с Краснодарским краем.

"Мы планируем расширить сотрудничество, готовы к поставке комбайнов, тракторов и комплектующих, коммунальной техники, которая обслуживает сельхозпредприятия. Наше производство дешевле по стоимости, чем европейское. Оно не уступает аналогам, технически и экономически конкурентоспособно", - цитирует пресс-служба Пархомчика.

Краснодарский край является одним из основных аграрных регионов РФ - гарантом продуктовой безопасности России. В 2021 году в крае собран рекордный урожай зерновых культур - 12,4 млн тонн, что на 1,28 млн тонн выше уровня 2019 года. Основной вид экспортируемой продукции - зерно.