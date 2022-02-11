На Украине за год стоимость борща выросла более чем на 30%

КИЕВ, 11 февраля. /ТАСС/. Индекс борща на Украине за год вырос более чем на 30%. Об этом сообщает независимый аналитический центр в сфере экономического регулирования BRDO.

"80,92 гривен (почти $3) - столько в феврале 2022 года будет стоить порция борща на четырех человек, приготовленная по традиционному рецепту. По сравнению с февралем 2021 года - 62,06 гривен ($2,2) - цена выросла более чем на 30%", - говорится в сообщении.

Все ингредиенты борща за год подорожали в разной степени: от незначительных 5% до существенных 284,4%. Больше всего выросли цены на овощи. По сравнению с февралем 2021 года более чем вдвое взлетели цены свеклы и моркови и почти в четыре раза - цена капусты. Единственный овощ, цена которого выросла несущественно, - картофель (+5,05%). Также некритично подорожали свинина (+12,03%) и сметана (+8,78%).

На Украине "борщевой набор" отражает стоимость наиболее популярных овощей - капусты, лука, моркови, картофеля и свеклы. Это блюдо настолько популярно в стране, что экономисты используют стоимость продуктов для его приготовления для оценки реального состояния экономики и финансовых возможностей общества, а депутаты Верховной рады предложили установить в стране день борща и отмечать его во вторую субботу сентября.