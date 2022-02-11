"Известия": Росфинмониторинг получит доступ к сведениям россиян из ЗАГСа

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Федеральная служба по финансовому мониторингу получит доступ к Единому госреестру записей актов гражданского состояния (ЕГР ЗАГС) граждан РФ. Доступ к реестру значительно повысит эффективность работы по противодействию коррупции и легализации преступных доходов, сообщают "Известия" со ссылкой на ведомство.

Что не так с хранением персональных данных

Как интернет узнает ваши телефоны и адреса. Что не так с хранением персональных данных

Как сообщает газета, сведения о госрегистрации актов гражданского состояния из реестра необходимы для выполнения функций, в том числе связанных с установлением лиц, причастных к отмыванию преступных доходов, финансированию терроризма и другим уголовно-наказуемым деяниям. Данные из ЕГР ЗАГС также пригодятся при проведении антикоррупционных проверок, добавляют "Известия".

"С этой целью важно изучение финансовых операций и окружения проверяемых лиц. Получение данных о рождении, заключении и расторжении брака, перемены имени и других сведений из реестра позволит существенно повысить эффективность проводимой Росфинмониторингом работы", - приводит газета мнение Росфинмониторинга.

Там отметили, что сейчас правовые основания для предоставления службе сведений из реестра отсутствуют. Эта проблема была выявлена по результатам мониторинга правоприменения "антиотмывочного" закона.

Однако доступ к реестру ЗАГС также имеет обратную сторону из-за повышения риска утечек персональных данных, объясняет руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов. Несмотря на то, что информация в базе не критически значимая и ее нельзя напрямую монетизировать, она, тем не менее, может помочь мошенникам, в частности, телефонным, втереться в доверие жертв, предположил Ульянов.

Законопроект о расширении полномочий Росфинмониторинга в части получения сведений из реестра уже разработан и внесен в правительство 2 февраля. Документ планируется внести в Госдуму в июне, следует из плана законопроектной деятельности правительства на 2022 год, пишет газета.