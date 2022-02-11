"Известия": предложение установить минимальный размер ручной клади направлено в Минтранс

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Общероссийское объединение пассажиров (ООП) обратилось в Минтранс с инициативой зафиксировать минимальный размер провоза ручной клади в самолетах на уровне 100 см по сумме трех измерений. Сейчас у российских перевозчиков данный параметр варьируется от 90 до 120 см, сообщают в пятницу "Известия" со ссылкой на письмо ООП.

Эксперты ООП проанализировали 26 крупнейших перевозчиков и выявили, что у российских авиакомпаний встречается шесть различных вариантов ручной клади, причем у 15 из 26 перевозчиков габариты составляют 115 см и более, а у 11 других - 90 или 95 см.

ООП предложило законодательно зафиксировать минимальные габариты ручной клади на уровне 100 см, за исключением тех типов самолетов, где данное требование объективно невыполнимо, добавляют "Известия". Письмо с таким предложением было направлено в Минтранс 9 февраля.

Глава ООП Илья Зотов отметил, что в действующих федеральных авиационных правилах уже есть требование по весу ручной клади для бесплатного провоза - не менее 5 кг на одного пассажира. Новое требование по размеру ручной клади может повысить качество услуг перевозчиков, добавляет Зотов.

Издание отмечает, что опрошенные перевозчики не готовы к общей фиксации размеров ручной клади. Так, представитель "Победы" сообщила, что габариты ручной клади у авиакомпании составляют 93 см и установлены по рекомендации Boeing и под обеспечение бизнес-модели лоукостера. В "Аэрофлоте" сообщили, что авиакомпании устанавливают нормы, исходя из своей бизнес-модели, и они в принципе не могут быть едины для всех.

Кроме этого, ООП предложило законодательно ограничить максимальный тариф на провоз домашних животных в самолетах. Сегодня минимальная и максимальная стоимость этой услуги в отрасли отличается в восемь раз, выяснили общественники. Самая дорогая перевозка животных у авиакомпании "Ямал" - 6,5 тыс. рублей, а самая доступная - у "Газпром авиа", "Ангары", "КрасАвиа", где услуга обойдется в чуть более 100 рублей за килограмм. При этом в ООП не указывают, какой именно размер тарифа следует принять за максимальный.