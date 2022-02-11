"Ъ": МЭР предлагает регионам ввести льготы для развития электротранспорта

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Министерство экономического развития РФ разработало список мер, направленных на развитие использования электротранспорта в регионах. В документе речь идет о вводе региональных льгот по уплате транспортного налога, создании необходимой инфраструктуры и экологических зон, сообщает в пятницу "Коммерсантъ" со ссылкой на ведомство.

"Мы разработали рекомендации для перечня пилотных регионов, где будет создана зарядная инфраструктура для электротранспортных средств до 2024 года" - отметил замглавы министерства Илья Торосов. Он также добавил, что документ будет дополнительно стимулировать рост парка электромобилей.

Рекомендации были направлены в 19 регионов России, включая Москву, Московскую, Сахалинскую области, Приморье, Татарстан и Севастополь, пишет газета.

Согласно документу, Минэкономразвития предлагает выбранным регионам до конца 2022 года закрепить льготы по уплате транспортного налога для владельцев электромобилей. До 2024 года планируется создание зон бесплатной парковки и паркингов с зарядными станциями "медленного" типа (мощностью не более 22 кВт).

Проект разработан в рамках "дорожной карты" по развитию производства и использования электрического автотранспорта до 2024 года. План включает различные меры, в том числе развитие сети, субсидии для производителей аккумуляторов и т. д., добавляет "Коммерсантъ". Кроме того, в документе говорится о создании специальных экологических зон, куда запрещено въезжать автомобилям низкого экологического класса.

В пресс-службе министерства уточнили, что решение регионы сами будут принимать решение о классе экологичности транспортных средств в таких зонах. Так, в Москве запрет распространяется только на грузовики с двигателями класса "Евро-2" и "Евро-3", пишет газета.

Развитие электротранспорта

23 августа Михаил Мишустин утвердил план по выпуску не менее 25 тыс. электромобилей и более 9 тыс. зарядных станций для них к 2024 года. В концепции сформулированы первоочередные задачи для формирующейся отрасли. В их числе развитие производственной базы, наращивание технологических компетенций, выведение на рынок принципиально новых продуктов и создание современной инженерной и транспортной инфраструктуры.