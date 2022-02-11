Reuters: Финляндия может в пятницу подписать соглашение о закупке у США истребителей F-35

ВАШИНГТОН, 11 февраля. /ТАСС/. Официальное соглашение о закупке Финляндией у США истребителей F-35 может быть подписано уже в пятницу. Об этом агентство Reuters сообщило в четверг со ссылкой на источники в США.

"Это еще один явный признак того, как серьезно Финляндия всегда относилась к своей национальной обороне", - заявил в свою очередь посол Финляндии в Вашингтоне Микко Хаутала. По данным Reuters, он отметил, что "это часть долгосрочного планирования и не имеет никакого отношения к нынешней ситуации" в Европе. Комментировать информацию о потенциальном времени подписания сделки он не стал, уточняет агентство.

Финляндия ранее направила нескольким компания приглашение на участие в тендере по замене своих истребителей F/A-18 "Хорнет", которые находятся на вооружении с 1995 года. Прислать свои варианты было предложено производителям из четырех стран: Великобритании, Швеции, Франции и США. В декабре прошлого года было объявлено, что власти Финляндии решили закупить 64 многофункциональных истребителя F-35A Lightning II производства американской компании Lockheed Martin. На приобретение новых самолетов планируется потратить около €9,4 млрд.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала в декабре, что решение Финляндии о закупке F-35 не является неожиданностью для России, речь идет о плановой замене вооружений.