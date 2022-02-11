Российский рынок акций открылся снижением

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Утренняя сессия на российском рынке акций началась со снижения индекса Мосбиржи на 1,45%, затем он замедлил снижение до 1,01%.

Так, по данным на 07:00 мск, рублевый индикатор находился на уровне 3 603,7 пункта, но к 07:16 мск увеличился до 3 618,75 пункта.

Стоимость апрельского фьючерса на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE снижалась на 0,19%, до $91,24 за баррель. Фьючерс на WTI дешевеет на 0,07% и торгуется на уровне $89,82 за баррель.

По оценкам "БКС Мир инвестиций", в пятницу индекс Мосбиржи может формироваться в диапазоне 3570-3690 пунктов, прогнозный диапазон курса рубля к доллару - 74,2-75,5 рубля.