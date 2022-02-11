Роскачество проверит скоропортящиеся продукты в онлайн-торговле

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Роскачество проведет массовые проверки продуктов в онлайн-торговле в 2022 году, первые исследования показали, что 80% образцов икры лососевых и обезжиренного творога попадают к потребителю испорченными, сообщил ТАСС руководитель Роскачества Максим Протасов.

Ранее внимание Роскачества было приковано к условиям хранения продукции в офлайн-ретейле, но за последние годы большинство торговых сетей переоснастило парк холодильных мощностей и научилось соблюдать температурный режим на протяжении всей цепи движения скоропорта от поставщика до торговой точки. Однако в 2021 году доля онлайн-заказов в розничной торговле достигла 10,5%, а к 2025 году прогнозируется ее рост до 18-25%. Такая динамика роста онлайн-продаж сместила фокус Роскачества на условия хранения продукции при доставке.

"В начале 2022 года мы запустили специальное исследование скоропортящихся продуктов в онлайн-каналах - это сотни видов продукции различных категорий. Мы заказываем их в маркетплейсах и онлайн-службах доставки и проводим исследования в наших лабораториях", - сказал Протасов.

Первые исследования ряда продуктов - икра лососевых, обезжиренный творог - показали, что в более чем 80% образцов находили микробиологические нарушения, то есть продукт портился до того, как попадал к потребителю, отметил Протасов.

В то же время Протасов отметил и позитивные факты. Так, более половины категории традиционной российской молочной продукции - ультрапастеризованного молока и ряженки, а также мороженого минтая, согласно исследованиям 2021 года, соответствуют опережающим стандартам Роскачества и могут претендовать на получение государственного знака качества.

"Это очень позитивная ситуация, которая, правда, говорит нам о том, что пора повышать требования опережающих стандартов Роскачества, чтобы у производителей снова появился стимул для развития", - подчеркнул Протасов.

Он добавил, что в 2021 году 63% производителей, в продукции которых в процессе веерных исследований Роскачества были выявлены недочеты, уже в течение первой недели после получения информации о нарушениях сообщали в Роскачество о мерах, которые они планировали принять для устранения нарушений, а потом и о самих проведенных мероприятиях. Кроме того, в 87% случаях товары, в которых были признаны нарушения, моментально снимаются с полок торговыми сетями, которые не дожидаются проверок надзорных органов.