Экспорт продовольственных товаров из Кабардино-Балкарии вырос более чем на 60%

НАЛЬЧИК, 11 февраля. /ТАСС/. Более чем на 60% за год вырос экспорт продовольственных товаров из Кабардино-Балкарии, основным торговым партнером республики являются Казахстан и Узбекистан. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Минэкономразвития КБР.

"Несмотря на приостановку производственной деятельности крупнейшего экспортера республики ООО "Риал", по остальным позициям экспорта продовольственных товаров (за минусом экспорта спирта) в прошедшем году наблюдается прирост на 63,6%. <...> Кабардино-Балкария принимает участие в реализации двух федеральных проектов: "Экспорт продукции АПК" и "Системные меры развития международной кооперации и экспорта", - говорится в сообщении.

Крупнейшими торговыми партнерами в экспорте КБР на сегодняшний день являются страны СНГ, которые формируют почти 84% всего объема экспорта. К ним относится Казахстан с 23,1% от общего объема экспорта, Узбекистан (14,4%), Киргизия (10,3%), а также Азербайджан (8,3%) и Белоруссия (5,7%).

В рамках нацпроекта "Экспорт продукции АПК" в республике реализуется комплекс других мер господдержки для производителей агропромышленного комплекса, направленных на рост конкурентоспособности российских продовольственных товаров. Это, в частности, льготное кредитование, льготный лизинг, компенсация затрат на транспортировку продукции, компенсация затрат на сертификацию продукции, стимулирование производства масличных культур, а также компенсация затрат на создание и модернизацию объектов АПК и другие.

Продукция 44 предприятий республики была размещена на международных электронных торговых площадках за 2021 год. Кроме того, было организовано участие восьми субъектов МСП в международных выставках "WorldFood" в Москве и "FoodExpo Qazaqstan" в Казахстане, а для четырех субъектов МСП проведена бизнес-миссия в Ташкент. Помимо этого, Центром поддержки экспорта республики оказано содействие четырнадцати предприятиям республики в заключении экспортных контрактов на общую сумму 5,387 млн долларов США, что немного превысило планируемый показатель на 2021 год - 5,376 млн долларов США.