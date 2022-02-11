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ФАС возбудила дело против "дочки" "Лукойла" в Пермском крае о завышении цен на бензин

Первое заседание назначили на 10 марта

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Пермское управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) РФ возбудило дело в отношении дочернего предприятия "Лукойла" - "Лукойл-Уралнефтепродукт" о признаках завышения цен на бензин. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным ФАС, основной рост цен на нефтепродукты "дочки" "Лукойла" пришелся на четвертый квартал 2021 года. Тогда стоимость бензина выросла в среднем на 2,5 рубля за 1 л, что значительно выше, чем за предыдущие 9 месяцев 2021 года. В ведомстве также отметили, что "Лукойл-Уралнефтепродукт" занимает в Пермском крае доминирующее положение на розничных рынках автомобильного бензина марок Аи-92 и Аи-95 с долей свыше 70%.

"Официальный уровень инфляции за 2021 год в России составил 8,39%, что в точности соответствует темпам роста розничных цен на бензины на АЗС ООО "Лукойл-Уралнефтепродукт" в Пермском крае, - подчеркнули в ФАС. - Однако при снижении оптовых закупочных цен на автомобильные бензины рост стоимости на АЗС в четвертом квартале 2021 года был вызван не объективными экономическими факторами, а ориентацией компании на статистические данные по инфляции".

Таким образом, Пермское управление ФАС пришло к выводу, что действия компании по определению уровня отпускных цен на бензин в соответствии с инфляцией при отсутствии для этого объективных экономических оснований не отвечает требованиям закона "О защите конкуренции", указали в ведомстве. Кроме того в ФАС добавили, что "дочке" "Лукойла" принадлежат нефтеперерабатывающий завод и нефтебазы в Перми, что сокращает транспортные издержки для поставок бензина на АЗС. "При этом стоимость топлива в регионе выше, чем в смежных субъектах РФ к Пермскому краю, в которых аналогичная доступность к НПЗ и нефтебазам отсутствует", - отметили в ведомстве.

Первое заседание по рассмотрению дела против "дочки" "Лукойла" назначено на 10 марта 2022 года.

Заместитель руководителя ФАС Виталий Королев сообщал ранее, что служба возобновляет работу оперативных штабов в территориальных органах для отслеживания ситуации с ценами на нефтепродукты в регионах. Анализ ситуации на рынке нефтепродуктов будет прежде всего осуществляться на бензин марок Аи-92 и Аи-95, дизельное топливо и сжиженные газы. Согласно поручению ФАС, заседания штабов должны проводиться еженедельно.

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