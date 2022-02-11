Исследование: на Смоленскую область и Петербург приходится больше всего ДТП с автобусами

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Больше всего аварий с участием городских и пригородных автобусов, а также маршрутных такси фиксируется в Смоленской области, Санкт-Петербурге и Новосибирской области. Об этом сообщается в исследовании компании "АльфаСтрахование", которое имеется в распоряжении ТАСС.

На долю Смоленской области пришлось 15,3% от общего числа ДТП с общественным транспортом в 2019-2021 годах. В северной столице зафиксировано 13,4% ДТП, а в Новосибирской области - 10,5%. На четвертом месте два субъекта РФ - Москва и Ставропольский край (по 9,5% соответственно), на пятом - Челябинская область с 6,0%. Также в первую десятку регионов, где зафиксировано наибольшее число ДТП с общественным транспортом, вошли Пензенская область (5,9%), Воронежская область (4,3%), Алтайский край (2,7%) и Сахалинская область (2,5%).

Самым распространенным поводом для обращений пострадавших пассажиров за выплатами были легкие телесные повреждения, в числе которых - ушибы мягких тканей и сотрясения головного мозга разной степени. Далее идут переломы ног и/или рук. На третьем месте - травмы тяжелой степени. Например, перелом бедра и т. п.

Совокупно за три года в результате полученных травм легкой степени пострадавшие получили компенсации на общую сумму более 7,5 млн рублей, из-за ущерба здоровью средней степени - 47,6 млн рублей, а в результате нанесения тяжкого вреда здоровью - свыше 34,4 млн рублей. Кроме того, с 2019 по 2021 годы "АльфаСтрахование" выплатила 22 млн рублей в результате летальных исходов из-за ДТП с участием общественного транспорта.

"С 2013 года в России действует закон, согласно которому все пострадавшие на общественном транспорте имеют право на страховые выплаты в случае причинения вреда их жизни, здоровью и имуществу. Чтобы быть застрахованным, пассажиру достаточно купить и сохранить билет на проезд. В случае ДТП каждый потерпевший получает фиксированную сумму за конкретную травму. При этом размеры выплат зависят от вида увечий и степени их тяжести. Поэтому крайне важно, чтобы каждый перевозчик застраховал свою ответственность на случай непредвиденных обстоятельств", - отметила руководитель управления страховых выплат по транспортным и морским рискам "АльфаСтрахование" Екатерина Тарабуева.