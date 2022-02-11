Объем перечисленных налогов от МСБ в Москве за год вырос на 39%

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Объем перечисленных налогов от малого и среднего бизнеса (МСБ) в Москве в 2021 году вырос на 39% к уровню предыдущего года и составил 157,2 млрд рублей. Об этом сообщили в пресс-службе комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений.

"В 2021 году организации и индивидуальные предприниматели Москвы, применяющие упрощенную систему налогообложения, перечислили в бюджет 157,2 млрд рублей. Это на 39% больше, чем годом ранее, и на столько же по сравнению с 2019 годом", - говорится в сообщении.

По словам заместителя мэра Москвы Владимира Ефимова, упрощенная система налогообложения является одним из наиболее популярных налоговых режимов у малого и среднего бизнеса. В 2020 году, несмотря на пандемию, поступления по этому виду налога сохранились на докризисном уровне, а уже в 2021 году их рост возобновился.

"Во многом восстановлению работы компаний способствовал комплекс мер антикризисной поддержки, принятый правительством Москвы с начала пандемии. Он включает в себя льготы по аренде, субсидии, льготные кредиты, гранты. Некоторые меры продолжают работать и сегодня", - сказал он.

Растут поступления в бюджет и от применения патентной системы налогообложения (ПСН) - популярного среди индивидуальных предпринимателей специального налогового режима.

"За 2021 год поступления от ПСН достигли 5,7 млрд рублей, что на четыре процента больше показателя 2020 года и на столько же процентов меньше, чем в 2019 году", - отметил руководитель департамента экономической политики и развития столицы Кирилл Пуртов.

В Москве ПСН активнее всего применяют ИП, работающие в розничной торговле, перевозках, бытовых услугах и сдаче в аренду помещений.