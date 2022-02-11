СМИ: Китай намерен добиться прорыва в производстве полупроводников

ПЕКИН, 11 февраля. /ТАСС/. Китай намерен добиться прорыва в индустрии полупроводников, учитывая важность производства чипов в экономическом восстановлении и дальнейшем стимулировании роста экономики. Об этом пишет в пятницу пекинская газета China Daily.

"Конкуренция в производстве чипов вступила в новую фазу", - приводит издание мнение заместителя директора по изучению международного рынка Китайской академии международной торговли и экономического сотрудничества Бай Мина. Китай, по его словам, уже разработал ряд мер для поощрения преимущественного роста данного сектора, включая снижение налогов и наращивание финансирования.

"Я уверен, что эти меры получат дальнейшее развитие и усиление", - отметил китайский эксперт, призвав отечественные компании добиться прорыва в базовых технологиях производства чипов.

Министерство промышленности и информатизации КНР уже объявило, что в ходе 14-го пятилетнего плана экономического и социального развития КНР (2021-2025) ускорение модернизации производства чипов будет в числе важнейших приоритетов, а компании будут всячески поощряться для преодоления узких мест в технологиях, особенно в конечном производстве полупроводникового оборудования.

Конкуренты наращивают усилия

Европейская комиссия, напоминает газета, обнародовала "Закон о чипах" (European Chips Act), направленный на стимулирование производства полупроводников и предусматривающий, в частности, государственные и частные инвестиции в размере свыше €43 млрд ($49 млрд). Ранее в Палате представителей Конгресса США был одобрен законопроект об инвестировании $52 млрд в полупроводниковую промышленность.