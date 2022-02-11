Законопроект об индексации пенсий военным рассмотрят в Думе на следующей неделе

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Госдума рассмотрит в приоритетном порядке на следующей неделе законопроект об индексации на 8,6% пенсий для военных пенсионеров с 1 января 2022 года. Об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин, его слова приводит в пятницу пресс-служба Госдумы.

В четверг документ, подготовленный во исполнение поручения президента РФ, был внесен в Госдуму правительством РФ. "Мы рассмотрим его в приоритетном порядке на следующей неделе", - отметил Володин. Законопроект направлен спикером в профильный комитет по обороне.

"Принятие этих изменений позволит проиндексировать выше уровня инфляции прошлого года пенсии военных пенсионеров и приравненных к ним лиц, в том числе служивших в органах внутренних дел, Росгвардии, МЧС, Генеральной прокуратуре, Следственном комитете. Это решение затронет около 2,6 млн человек - их пенсии будут пересчитаны с 1 января 2022 года", - пояснил Володин.

Спикер напомнил, что ранее аналогичным образом были проиндексированы пенсии гражданских неработающих пенсионеров. Принятый в январе закон также имел обратную силу: "проиндексированные на 8,6% пенсии начали выплачивать с февраля, а за январь пенсионеры получили компенсацию к уже полученной пенсии".