Ростех вдвое увеличит поставки газоперекачивающих установок для проектов "Газпрома"

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Объединенная двигателестроительная корпорация Ростеха в 2022 году планирует вдвое увеличить поставки газоперекачивающих установок для трубопроводов "Газпрома", поставив 19 агрегатов ГПА-25, сообщила пресс-служба госкорпорации.

"Объединенная двигателестроительная корпорация Ростеха поставит "Газпрому" в 2022 году 19 газоперекачивающих агрегатов ГПА-25. Объем поставок вдвое превысит показатели прошлого года, когда было отгружено девять единиц оборудования", - говорится в сообщении.

Установки будут использоваться в том числе на объектах Северного газотранспортного коридора и газопроводе "Сила Сибири". Всего в 2018-2021 годах компания поставила на объекты Северного газотранспортного коридора 21 газоперекачивающий агрегат ГПА-25 суммарной мощностью 525 МВт.