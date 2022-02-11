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Основная сессия на российском рынке акций открылась снижением ведущих индексов

На 10:00 долларовый индекс РТС находился на уровне 1512,43 пункта. Рублевый индекс Мосбиржи к этому времени падал до 3575,21 пункта

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Российский рынок акций на открытии основной сессии в пятницу демонстрирует снижение ведущих индексов.

Так, по данным торговой площадки на 10:00 мск, долларовый индекс РТС снижался на 2,22% и находился на уровне 1512,43 пункта. Рублевый индекс Мосбиржи к этому времени падал до 3575,21 пункта (-2,2%), при этом на открытии утренней сессии индекс Мосбиржи снижался на 1,45%, до 3603,7 пункта.

Стоимость апрельского фьючерса на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE уменьшается на 0,79%, до $90,69 за баррель. Фьючерс на WTI дешевеет на 0,56% и торгуется на уровне $89,38 за баррель.

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