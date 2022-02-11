Доля продуктов отечественного производства на московском рынке составляет 80%

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Продовольственные товары поставляются в Москву из 75 регионов страны, доля отечественных продуктов на городском рынке составляет 80%. Об этом сообщается на официальном сайте мэра столицы.

"Городские службы постоянно контролируют необходимый запас продовольствия по основным группам товаров. Сюда входит мясо, крупы, молоко, овощи, фрукты и другие позиции. Доля продуктов отечественного производства на московском рынке - 80%. Этот достаточно высокий показатель обеспечивается благодаря столичным предприятиям и налаженному взаимодействию с производителями из регионов", - сказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

Мясо и мясопродукты поступают в основном из Московской, Белгородской, Орловской, Воронежской, Тульской, Тверской, Ленинградской, Курской, Смоленской, Тамбовской, Липецкой и Пензенской областей. Молоко поставляют из Рязанской, Московской, Липецкой, Тульской, Воронежской областей, Кабардино-Балкарской и Удмуртской республик, а также Республики Татарстан. В число регионов - основных поставщиков рыбы и рыбопродуктов входят Камчатский, Приморский и Хабаровский края, Мурманская и Калининградская области, а также Республика Карелия. Овощи, фрукты и ягоды привозят из Московской, Волгоградской, Астраханской, Ростовской, Калужской, Белгородской, Воронежской, Липецкой и Тульской областей, Краснодарского и Ставропольского краев, Кабардино-Балкарской Республики, республик Дагестан и Крым.

По словам Сергуниной, продовольственные товары поставляются в Москву из 75 регионов страны. Почти с 30 регионами столица заключила долгосрочные отраслевые соглашения.

"Среди основных иностранных партнеров - Белоруссия, оттуда в столицу привозят мясо, овощи, фрукты и ягоды, молоко и молочные продукты. Рыбу и рыбопродукты поставляют Фарерские острова (Дания), Чили, Китай, Турция, Аргентина и Вьетнам. Овощи завозят из Азербайджана, Ирана, Узбекистана, Турции, Израиля и Египта, рис - из Индии, Таиланда, Казахстана, Камбоджи, Вьетнама, США и Италии. Наряду с Китаем и Кореей Италия, Вьетнам и Таиланд лидируют среди поставщиков на московский рынок макаронных изделий", - перечисляется в материале.

Поддержка производителей

При этом столица - крупный производитель продовольствия для собственного потребления и экспорта. В городе действует свыше трех тысяч промышленных обрабатывающих производств, которые обеспечивают около 700 тыс. рабочих мест. Предприятий пищевой промышленности в столице 240, на них заняты более 50 тыс. человек.

"Производство пищевых продуктов в январе - ноябре 2021 года увеличилось на 14,1% по сравнению с аналогичным периодом 2020 г. Объем отгруженной продукции пищевой промышленности столицы за 11 месяцев 2021 г. составил 487,5 млрд рублей, что на 14,7% больше, чем в предыдущем году", - сказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Он отметил, что город поддерживает столичных производителей. В комплекс мер входят субсидии и займы по сниженной ставке. Например, в 2021 году заключили восемь договоров о предоставлении субсидий из бюджета Москвы с организациями, работающими в сфере пищевой промышленности, на общую сумму 107,6 млн рублей. Также с 2020 года пищевым предприятиям одобрили пять льготных займов на общую сумму 600 млн рублей. Полученные средства компании могут направить на модернизацию производства, в том числе на внедрение ИТ-решений и развитие экспорта.

Также среди мер поддержки города - присвоение предприятию статуса промышленного комплекса, который обеспечивает значительное сокращение налоговой нагрузки. На данный момент его имеют 23 предприятия пищевой промышленности, в прошлом году им удалось сэкономить на налогах более 500 млн рублей.

"Объемы продовольственного производства Москвы позволяют городу не только обеспечивать собственное потребление, но и поставлять существенную часть выпускаемой местной продукции на экспорт. Стабильное развитие производства продуктов питания во многом способствует совокупному развитию промышленности города и вносит значительный вклад в рост объема обрабатывающей промышленности Москвы, который по итогам 11 месяцев 2021 года составил 30,6%", - добавил Ефимов.