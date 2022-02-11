Российский экологический оператор сможет участвовать в распределении субсидий регионам

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Российский экологический оператор (РЭО), помимо управления отраслью обращения с отходами, сможет теперь становиться заказчиком государственных информационных систем, предоставлять акционерные займы инвесторам, а также участвовать в распределении субсидий регионам. Указ о расширении полномочий РЭО подписал президент РФ Владимир Путин, сообщает в пятницу пресс-служба оператора.

"РЭО сможет осуществлять функции заказчика, оператора и разработчика государственных информационных систем в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) и вторичными ресурсами, предоставлять акционерные займы инвесторам, участником которых мы являемся. Таким образом, с принятием указа расширяются возможности финансирования инвестпроектов. Кроме того, указ расширяет полномочия РЭО на отходы, пригодные для дальнейшей утилизации - вторичные ресурсы. Это дает возможность работать с проектами не только в сфере ТКО, но и развивать отрасль обращения с вторичными ресурсами, которые фактически образуются во всех видах отходов", - заявил глава РЭО Денис Буцаев, чьи слова приводятся в сообщении.

По его словам, новые полномочия в том числе позволят РЭО создавать новые мощности и оказывать поддержку существующим предприятиям, работающим в рамках механизма расширенной ответственности производителей (РОП). Еще одна возможность, которая появляется для РЭО, это участие в отборе получателей межбюджетных трансфертов и субсидий, которые предоставляет Минприроды России в области обращения с отходами. Речь идет как о прямых субсидиях инвесторам, так и регионам в целом. Расширенные полномочия помогут осуществить новый федеральный проект "Экономика замкнутого цикла", руководителем которого определена РЭО.

"Полномочия будут способствовать развитию отрасли утилизации отходов, которая нуждается в наибольшей поддержке со стороны государства, включая развитие обращения с отходами электронного оборудования, шин, стекла, текстильных изделий и многокомпонентной упаковки", - добавил Буцаев.

Реформа отрасли обращения с отходами началась в России 1 января 2019 года. Она призвана сделать обращение с мусором более цивилизованным, решить проблему с незаконными свалками и значительно сократить объемы вывозимых на полигоны отходов. К 2024 году только по нацпроекту "Экология" планируется построить 220 новых современных комплексов по обработке, размещению и утилизации отходов. Новые национальные цели ставят высокую планку по созданию системы обращения с отходами к 2030 году. Планируется отправлять на сортировку 100% бытовых отходов, только 50% будут отправляться на захоронение.