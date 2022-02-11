"Ъ": Минэкономразвития разработало план реализации низкоуглеродной стратегии

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Первый вице-премьер Андрей Белоусов в пятницу проведет совещание, посвященное плану реализации правительственной стратегии низкоуглеродного развития России, подготовленному Минэкономразвития. Об этом сообщает газета "Коммерсантъ".

По ее данным, интенсивный сценарий плана по реализации "низкоуглеродной" стратегии развития РФ до 2050 года предполагает рост выбросов до 2030 года на 0,6% и их снижение на 79% от уровня 2021 года (на 89% от уровня 1990 года) к 2050 году. По плану, который расписан по 2030 год, выбросы должны фактически стабилизироваться (рост на 0,1%) более чем наполовину за счет расчетного роста поглощения углерода лесами. При этом с 2021 по 2030 год, несмотря на предполагаемый запуск лесоклиматических проектов (основной способ компенсации выбросов), вклад поглощения лесов в стабилизацию выбросов станет заметно меньшим, пишет "Коммерсантъ".

Отмечается, что снижаться должны эмиссии, главным образом в ЖКХ, электро- и теплоэнергетике и добыче энергоресурсов. Как пишет газета, для осуществления плана предлагается разработка госпрограммы повышения энергоэффективности. Другими достижениями плана должны стать создание системы валидации и верификации данных о парниковых газах, регистрация 120 климатических проектов в реестре углеродных единиц, актуализация 27 нацстандартов и других документов стандартизации для "ограничения выбросов парниковых газов" и размещение корпоративных "зеленых облигаций" на 1,5 трлн рублей.

1 ноября правительство утвердило Стратегию социально-экономического развития России с низким уровнем выбросов парниковых газов до 2050 года. В рамках целевого сценария предполагается, что к 2050 году парниковые выбросы будут сокращены на 60% от уровня 2019 года и на 80% от уровня 1990 года, такие показатели возможно обеспечить одновременно с ростом экономики. Дальнейшая реализация этого сценария позволит России достичь углеродной нейтральности к 2060 году. План мероприятий по реализации стратегии должно подготовить Министерство экономического развития. Глава министерства Максим Решетников считает, что России необходимо добиться признания принципа технологической нейтральности при низкоуглеродном развитии на международном уровне.