"Роснефть" нарастила добычу углеводородов в 2021 году на 4,9%

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. "Роснефть" по итогам 2021 года увеличила добычу углеводородов по сравнению с предыдущим годом на 4,9% с учетом выбывших на конец года активов, до 4,985 млн баррелей нефтяного эквивалента в сутки (б/с). В абсолютном значении добыча достигла 1,82 млрд баррелей нефтяного эквивалента (н. э.), или 245,3 млн тонн н. э., говорится в пресс-релизе компании.

В том числе добыча жидких углеводородов в 2021 году выросла на 2,3% с учетом выбывших в 2020-2021 годах активов, до 3,91 млн б/с. На добычу продолжали влиять ограничения по соглашению ОПЕК+. Добыча газа компании в 2021 году увеличилась на 15,9%, до 177,4 млн кубометров в сутки с учетом выбывших из периметра компании активов.

Компания отмечает, что по итогам 2021 года в Красноярском крае было открыто крупное месторождение имени Зиничева с извлекаемыми запасами газа 384 млрд куб. м по категории АВ1С1+В2С2, а также Кэдэргинское месторождение газа в Якутии с извлекаемыми запасами газа более 43 млрд куб. м по категории АВ1С1+В2С2.

По данным отчета, в 2021 году добычу жидких углеводородов снизилась на 5,7%, добыча газа выросла на 3,3%.

Переработка и сбыт

Переработка нефти на НПЗ компании в 2021 году возросла на 2,3%, до 95,1 млн тонн. В том числе, на заводах в Германии в 2021 году было переработано 11 млн т нефти, что на 0,3% выше по сравнению с показателем предыдущего года.

Компания отмечает, что объем розничных продаж на АЗС по итогам 2021 года превысил показатель 2020 года на 11%, нетопливная маржа увеличилась на 19% по сравнению с 2020 годом.