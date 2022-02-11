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Путин поручил проработать вопрос оцифровки архивного фонда

Оцифровка предполагается в том числе с использованием искусственного интеллекта

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин распорядился Минцифры совместно с Росархивом и Российской академией наук (РАН) проработать вопрос организации оцифровки архивов, в том числе с использованием искусственного интеллекта. Об этом сообщается на сайте Кремля, где опубликован перечень поручений главы государства по итогам совместного заседания Госсовета и Совета при президенте РФ по науке и образованию.

"Рассмотреть вопрос об организации оцифровки документов Архивного фонда РФ и других архивных документов, включая размещенные в государственных архивах субъектов РФ и муниципальных архивах, в том числе с применением технологий искусственного интеллекта", - говорится в документе.

Доклад по исполнению поручения необходимо представить до 31 июля, ответственными назначены министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев, руководитель Росархива Андрей Артизов и глава РАН Александр Сергеев.

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