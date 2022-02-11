ФАС получила от ретейлеров первый отчет о соблюдении ограничения на наценку на продукты

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) получила от ретейлеров первый отчет о соблюдении ограничения на наценку на социально значимые продукты, говорится в сообщении ведомства.

"ООО "Корпоративный центр Х5" (торговые сети "Пятерочка", "Перекресток", "Чижик") направил в ФАС России первый отчет о средних закупочных и розничных ценах, а также об уровне торговой наценки на ряд социально значимых продовольственных товаров первой цены, на которые распространяется эта инициатива", - говорится в сообщении.

Компания АО "Тандер" (торговые сети "Магнит" и "Дикси") планирует направить в службу отчетную информацию о соблюдении добровольно взятых на себя обязательств по итогам месяца. На данный момент организация прислала перечень товаров, в отношении которых ограничение предельных наценок будет действовать в течение февраля. Ретейлер сообщил, что планирует ежемесячно актуализировать этот список и направлять его в ФАС России, добавляется в материале.

Ранее российские ретейлеры приняли добровольное решение ограничить наценки на социально значимые продукты. По данным ФАС, АО "Тандер" и Х5 Group готовы ограничить максимальный уровень наценок десятью процентами, а торговая сеть "Бристоль" - 10-15%. Наценки ниже предельного уровня сохранятся и не будут увеличиваться.

Ранее в Минпромторге ТАСС сообщили, что Минсельхоз, Минпромторг и ФАС прорабатывают вопрос ввода 5-процентной предельной наценки на ряд продуктов питания.