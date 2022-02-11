Отгрузка нефти в Новороссийске приостановлена

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Отгрузка нефти и нефтепродуктов в порту Новороссийска вновь приостановлена из-за шторма, а в дальневосточном порту Козьмино транспортировка нефти возобновилась после завершения технологического перерыва, сообщил журналистам официальный представитель "Транснефти" Игорь Демин.

"В Новороссийске сегодня в 06:10 вновь объявлено штормовое предупреждение. С 08:00 все работы со стоявшими под наливом танкерами прекращены, суда отбуксированы на рейд", - сказал он. Отставание от графиков отгрузки по нефти составляет четыре позиции, по евродизелю - пять позиций.

В дальневосточном порту Козьмино завершился плановый технологический перерыв, сейчас два танкера швартуются под налив нефти, отметил официальный представитель "Транснефти".

В остальных портах погода рабочая. При этом в балтийском порту Приморск опаздывают три танкера под нефтепродукты.

"Прием в систему идет без существенных отклонений, при этом вновь из-за снегопадов, буквально заваливших подъездные пути, возможны отклонения у "Оренбургнефть" на узле приема "Кротовка". Сегодня в 00.00 начал прием нефти Туапсинский НПЗ, освободивший емкости в перерыв между штормами", - добавил он.