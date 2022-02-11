Российские авиакомпании в январе увеличили перевозки пассажиров на 47%

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Авиакомпании РФ в январе увеличили перевозки пассажиров на 47%, до 8 млн пассажиров, говорится в сообщении Росавиации.

"По оперативным данным, в январе 2022 российские перевозчики обслужили 8 млн пассажиров, что на 47% большее, чем за аналогичный период прошлого года. Пассажирооборот составил 18,87 млрд пассажиро-километров (+68%)", - отмечается в сообщении.

При этом крупнейший перевозчик, авиакомпания "Аэрофлот" нарастила перевозки на 58%, до 1,7 млн пассажиров.

Авиакомпания S7 обслужила 1,4 млн человек (+15%), "Победа" - 1,2 млн человек (+28%), "Россия" - 667,4 тыс. человек (+71%), "Уральские авиалинии" - 579 тыс. человек (+42%), добавили в Росавиации.