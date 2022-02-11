Сенаторы предлагают стимулировать производство овощей в стране для снижения уровня цен

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Рабочая группа Совета Федерации по подготовке предложений по регулированию цен на продовольственные товары предлагает стимулировать производство овощей в стране. Это, по мнению сенаторов, может стать долгосрочным инструментом в борьбе с инфляцией. Об этом на заседании Совфеда в пятницу заявил первый вице-спикер палаты Андрей Яцкин.

"В ходе обсуждения выработано четкое понимание, что у правительства достаточно инструментов для регулирования цен на внутреннем рынке, но [рабочая группа] не исключает возможности его донастройки в зависимости от развития ситуации на внутреннем и мировом рынке", - пояснил Яцкин.

Он добавил, что правительство преимущественно использует краткосрочные меры сдерживания роста цен, "что в долгосрочной перспективе может негативно повлиять на инвестиционную привлекательность и финансовую устойчивость отдельных отраслей". "Есть несколько предложений. Одно из них - направить письмо в адрес первого заместителя председателя правительства Андрея Белоусова с рядом предложений, сформулированных рабочей группой, обратив особое внимание на выработку долгосрочных инструментов по сдерживанию инфляции, в том числе через формулирование мер стимулирования производства и насыщения внутреннего рынка продовольственной продукцией, в первую очередь овощеводства, картофелеводства", - подчеркнул Яцкин.

По его словам, сенаторы продолжат мониторить цены на продовольствие.

Инфляция в России с 29 января по 4 февраля замедлилась до 8,8% в годовом выражении против 8,82% неделей ранее, говорится в обзоре "О текущей ценовой ситуации", подготовленном Минэкономразвития РФ. По данным Минэкономразвития, основной вклад в инфляцию по-прежнему вносит рост цен на продовольственные товары. Темп роста непродовольственной инфляции при этом сохранился на декабрьском уровне (+0,67% к декабрю после +0,64% в декабре по отношению к ноябрю).