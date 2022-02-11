"Биннофарм групп" увеличит производство жаропонижающих препаратов в три раза

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Фармацевтическая компания "Биннофарм Групп" (входит в группу АФК "Система") увеличила производственную мощность участка по выпуску жаропонижающих препаратов на курганском заводе "Синтез", это позволит увеличить их выпуск в три раза - до 6 млн флаконов в год. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

"Фармацевтическая компания "Биннофарм Групп" завершила обновление участка по производству препаратов в форме сиропов и суспензий на заводе "Синтез" в Кургане. Это позволит увеличить выпуск препаратов в этой форме в три раза - до 6 млн флаконов в год", - говорится в сообщении.

На производственном участке установлено новое оборудование и проведена реконструкция помещений в соответствии с современными требованиями, отметил исполнительный директор производственной площадки "Биннофарм Групп" в Кургане Борис Жоров. По его словам, наращивание производственных мощностей позволит при необходимости увеличить выпуск этой категории лекарств.

Фармацевтическая компания "Биннофарм групп" образована в 2020 году в результате консолидации пакетов акций фармацевтических активов АФК "Система". Она объединяет пять производственных площадок, расположенных в разных регионах России. Предприятия производят лекарственные препараты различных терапевтических групп практически во всех существующих лекарственных формах. Портфель препаратов компании насчитывает более 450 регистрационных удостоверений. Помимо производства препаратов для лечения последствий коронавируса, на производственных площадках "Биннофарм групп" выпускается вакцина от COVID-19 "Спутник V".