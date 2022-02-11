На модернизацию пяти научных судов в 2022 году выделят около 2 млрд рублей

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Около 2 млрд рублей будут направлены в 2022 году на модернизацию пяти научно-исследовательских судов (НИС), работы по всем НИС будут завершены в 2024 году. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба заместителя председателя правительства России Дмитрия Чернышенко.

"Около 2 млрд рублей будут направлены в 2022 году на модернизацию пяти научно-исследовательских судов. <...> Ремонтные работы и установка нового оборудования организованы в рамках национального проекта "Наука и университеты" на НИС "Николай Страхов", "Академик Сергей Вавилов", "Академик Лаврентьев", "Академик Мстислав Келдыш" и "Академик Иоффе", - говорится в сообщении.

Отмечается, что модернизация научно-исследовательского судна "Николай Страхов" завершится в этом году. На судах "Академик Сергей Вавилов" и "Академик Лаврентьев" запланирован общий ремонт и установка оборудования, их модернизация завершится в 2023 году. По судам "Академик Мстислав Келдыш" и "Академик Иоффе" в прошлом году были разработаны проекты модернизации. В этом стартуют ремонтные работы, пройдет закупка оборудования. Окончание работ - 2024 год.

"Создание комфортных условий для работы ученых и обновление приборной базы для проведения исследований на высоком уровне - приоритетная задача работы правительства. В 2021 году, объявленном Владимиром Путиным Годом науки и технологий, мы запустили целый комплекс мер поддержки отрасли. В частности, выделялись средства на закупку нового научного оборудования, стартовала модернизация научно-исследовательских судов. Установка современных приборов позволит вывести экспедиционную работу ученых в Атлантическом океане, Балтийском море и Арктике на новый уровень. Уверен, это будет способствовать совершению научных открытий международного уровня", - сказал Чернышенко, слова которого приводятся в сообщении.

Кроме того, на судоверфи "Звезда" продолжается строительство двух новых НИС "Профессор Анатолий Елизаров" и "Профессор Пётр Моисеев". Их строительство стартовало осенью прошлого года в рамках Года науки и технологий. Суда позволят проводить океанологические исследования в любой точке Мирового океана на передовом оборудовании независимо от погодных условий. На 2022 год запланировано начало сборки корпусных деталей и изготовление 42 секций НИС, в том числе закладка килей. Спуск на воду запланирован на 2024 год.