Порядка 2,5 млрд рублей вложат в модернизацию винзавода на Кубани

КРАСНОДАР, 11 февраля. /ТАСС/. Компания "Кубань-вино" вложила около 2,5 млрд рублей в модернизацию завода по переработке винограда в Темрюкском районе Краснодарского края, в результате по завершении проекта в 2022 году предприятие трансформируют в центр энологии. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

"Инвестор приобрел новые ферментаторы, построил сезонное отделение производственной лаборатории. Завершить модернизацию предприятия планируют в 2022 году. Стоимость проекта составит около 2,5 млрд рублей", - говорится в сообщении пресс-службы.

Уточняется, что модернизация позволит предприятию увеличить производственные мощности, улучшить технологии и методы переработки винограда, а также трансформировать завод в центр энологии. Генеральный директор ООО "Кубань-вино" Виктория Емельянович пояснила, что проект является экспериментальным для России, на базе центра планируется открыть мини-парк и образовательную площадку, где можно будет ознакомиться с основными этапами переработки винограда, технологическими циклами изготовления вина и принять участие в дегустации.

"Для Краснодарского края виноградарство и виноделие являются одним из самых перспективных отраслей экономики. Учитывая географическое положение, Темрюкский район можно считать идеальным местом для развития данной агрокультуры и винного туризма", - приводит пресс-служба слова руководителя департамента инвестиций и развития МСП Краснодарского края Василия Воробьева.

В Краснодарском крае производится 45% всего российского вина, по данным администрации Краснодарского края, в регионе собрали в 2021 году 180 тыс. тонн винограда, что на 7% меньше урожая предыдущего года. К потерям привели летние подтопления в регионе. В 2021 году экспорт вина на Кубани вырос на 25% - до 448 тыс. декалитров. Кубанское вино поставляют в 18 стран.