Сергеев: Свердловская область станет образцовой во взаимодействии науки и промышленности

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 февраля. /ТАСС/. Свердловская область станет образцовым регионом во взаимодействии науки и промышленности. Для этого в регионе планируют усилить работу ученых и бизнеса, сообщил в пятницу журналистам после подписания соглашения о сотрудничестве с регионом президент РАН Александр Сергеев.

"Это соглашение предполагает, что мы будем предпринимать усилия, чтобы здесь, в Екатеринбурге и Свердловской области, создать такой образцовый регион, полигон, где [сможем] максимально эффективно состыковать современную науку с возможностями нашей промышленности и экономики", - сказал он.

Сергеев добавил, что в регионе работают больше 20 институтов РАН. Полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе (УрФО) Владимир Якушев отметил, что округ обладает серьезным научным потенциалом, и наработки ученых должны использоваться при принятии решений и развитии его регионов. Были созданы два научно-образовательных центра, которые охватили все регионы округа.

Также здесь развивается социальная сфера для ученых. По словам губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, для сотрудников данной сферы строится жилье.

В свою очередь в департаменте информационной политики области сообщили журналистам, что в новом районе города (Академический) планируется создать базу для новых научных исследований и площадки для инновационного производства. В нем планируется построить уникальные научно-исследовательские институты, медицинский кластер, IT-кластер, образовательные учреждения для детей и студентов. Также подписанное соглашение предусматривает совместную подготовку Свердловской области и академии наук к 300-летию Екатеринбурга и 300-летию РАН.