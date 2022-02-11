Кубань планирует увеличить поставки риса, вина и чая в Белоруссию

КРАСНОДАР, 11 февраля. /ТАСС/. Краснодарский край видит перспективы в увеличении поставок риса, вина и чая в Республику Беларусь. На данный момент поставками в Белоруссию занимаются около 50 кубанских предприятий, объем торгового оборота Краснодарского края с республикой в прошлом году составил $329 млн, сообщили журналистам в пресс-службе администрации Краснодарского края по итогам встречи главы региона Вениамина Кондратьева с полномочным послом РФ в Белоруссии Борисом Грызловым.

"Краснодарский край с республикой связывают долгие деловые отношения. Сегодня около 50 предприятий Кубани поставляют свои товары в Беларусь, но их может быть больше. Перспективы есть у производителей вина, чая, риса. Эти продукты пользуются особым спросом. Уверен, с вашей поддержкой мы сможем приобрести новых партнеров", - приводит пресс-служба слова губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева.

Уточняется, что в рамках рабочей поездки, делегация Краснодарского края осмотрела площадки завода "Белкоммунмаш" и сейчас рассматривает возможность замены автобусного парка региона на экологичные и безопасные электробусы. Ранее пресс-служба заявляла, что заменить автопарк общественного транспорта на электробусы, планируется в течение пяти лет.

Также со ссылкой на Бориса Грызлова в пресс-службе отметили, что Краснодарский край принимает "активное участие в межрегиональном сотрудничестве регионов России и Республики Беларусь".

"В 2021 году объем торгового оборота Краснодарского края с республикой составил $329 млн. В 2022 году у вас есть возможность улучшить эти результаты, заключить дополнительные соглашения. Тем самым вы внесете большой вклад во все взаимодействие Республики Беларусь с регионами России", - цитирует пресс-служба Грызлова.